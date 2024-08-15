منتخب الجودو يفرض سيطرته على لقب البطولة الأفريقية للناشئين

وحصد المنتخب الوطني المركز الأول بـ14 ميدالية على مستوى منافسات الفردي، بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات.

أحمد جودة - القاهرة - توج المنتخب الوطني للجودو بلقب البطولة الأفريقية للناشئين والناشئات، المقامة حاليا في العاصمة الكاميرونية ياوندي، بمشاركة 16 دولة.

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فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة