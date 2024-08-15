نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات انضمام محمد عبد المنعم لنادي نيس الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتم نادي نيس الفرنسي اتفاقه مع نظيره الأهلي من أجل انضمام محمد عبد المنعم مدافع المارد الأحمر للنادي الفرنسي.

وانتقل عبد المنعم إلى نيس الفرنسي مقابل 4 مليون و300 ألف يورو على دفعتين 2 مليون و400 كدفعة أولى تدفع الان.

بينما يبلغ مقدار الدفعة الثانية مليون 900 في الصيف المقبل إضافة مليون يورو بونص و10% نسبة اعادة بيع.

موعد وصول عبد المنعم لناديه الجديد

ويصل عبد المنعم لناديه خلال أيام بعد حال حصوله على تأشيرة السفر لفرنسا.

ويذكر أن الأهلي قد أعلن رحيل كل من اليو ديانج، محمد الضاوي كريستو، أحمد عبد القادر، انتوني موديست.