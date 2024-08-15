نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الاتحاد يبلغ أتلتيكو مدريد بقراره حول كانتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء على سعي أتلتيكو مدريد الإسباني للتعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي نجم الاتحاد السعودي خلال فترة الميركاتو الصيفي.

أتلتيكو مدريد يريد كانتي

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني يبحث عن تدعيم خط وسط الروخي بلانكوس بالتعاقد مع كانتي نجم منتخب فرنسا والاتحاد السعودي في فترة الميركاتو الصيفي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أتلتيكو مدريد دخل في مفاوضات مع وكلاء أعمال النجم الفرنسي من أجل محاولة التعاقد معه.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الاتحاد يتمسك بخدماته نجولو كانتي ويرفض بيعه في فترة الانتقالات الصيفية إلى أي نادي.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن كانتي انضم إلى الاتحاد في الصيف الماضي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي وقضى الموسم الماضي بقميص النمور.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الاتحاد لم يتمكن من الفوز بأي بطولة في الموسم الماضي ولم يتأهل إلى دوري أبطال آسيا أو السوبر السعودي.