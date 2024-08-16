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أحمد جودة - القاهرة - بدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم، في وضع خارطة الطريق لإعداد جيل جديد يقود المنتخب الأول، وذلك تزامنًا مع تسليم البلاد ملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.

تعرف على خطة الاتحاد السعودي بشأن مونديال 2034

ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أن الخارطة تتضمن العديد من المشاريع والمبادرات المتنوعة بين إدارة المنتخبات الوطنية، والإدارة الفنية، للوصول إلى منتخبات وطنية تحقق الأهداف الموضوعة على مدى الأعوام العشرة المقبلة، والارتقاء بالنواحي الفنية والبدنية والتكتيكية والذهنية للأجيال المقبلة.

وأضافت أن الاتحاد السعودي أعلن الأسبوع الماضي مشاركة منتخب مواليد 2008 في منافسات بطولة الدوري لأقل من 17 عامًا، كفريق إضافي ابتداءً من موسم 2024-2025، وذلك من أجل تحقيق أقصى معدلات الانسجام والتناغم بين اللاعبين، والاستفادة من الفوارق العمرية لزيادة الاحتكاك مع فئة عمرية أكبر، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2025، والمؤهلة لكأس العالم 2025، ومرورًا بالعديد من البطولات الإقليمية مثل كأس العرب، وكأس اتحاد غرب آسيا.

ويأتي قرار المشاركة كفريق إضافي بالشكل الذي لا يؤثر في نقاط الرصيد النقطي لبقية الفرق المشاركة، على أن يتم إعداد مقر تجمع خاص للمنتخب في أكاديمية مهد بالرياض مع مراعاة استمرارية حضورهم التعليمي والأسري.

كما عمل الاتحاد السعودي لكرة القدم على إرسال 27 لاعبًا موهوبًا من لاعبي المنتخب الوطني تحت 16 عامًا للمعايشة في إسبانيا لمدة موسمين، ضمن برنامج "الابتعاث السعودي لتطوير مواهب الكرة السعودية "صقور المستقبل".

وشهدت محافظة الطائف في يوليو (تموز) الماضي اختتام أول نسخة من بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا، والتي استهدفت اللاعبين مواليد 2010، بمشاركة 14 منتخبًا إقليميًا مثلهم 258 لاعبًا تم اختيارهم من الأندية العامة والخاصة والأكاديميات المعتمدة ومراكز التدريب الإقليمية.

وجاءت البطولة بهدف اكتشاف المواهب في سنة مبكرة والعمل على صقلها وتطويرها من خلال اختيار اللاعبين الأبرز فنيا في منتخبات وطنية والعمل على مشاركتهم في العديد من البطولات والدورات الودية، وستكون أولى المشاركات في نهاية أغسطس (آب) الجاري في إسبانيا، على أن تقيم اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم بطولة المنتخبات الإقليمية للموسم الرياضي المقبل على 4 فئات عمرية، من سن 11 عامًا وحتى 14 عامًا، للوصول إلى أكبر عدد من اللاعبين الموهوبين في مختلف الأعمار.

كما ستنطلق الموسم الرياضي المقبل 4 دوريات مناطق للبراعم للأعمار من 11 وحتى 14 عامًا، وتستهدف اللاعبين من مواليد 2010 وحتى 2013، ومن خلال هذه الدوريات سيتم تشكيل المنتخبات الإقليمية للمشاركة في بطولات المنتخبات الإقليمية بفئاتها العمرية الجديدة للموسم الرياضي المقبل.

وعملت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي على إعادة هيكلة مسابقاتها في الفئات السنية، لتستهدف الفئات العمرية من 18 وحتى 11 عامًا بواقع 64 مسابقة.

وسلطت واس الضوء على العمل الدائر على تنفيذ عدد من مهرجانات اكتشاف المواهب في مختلف مناطق المملكة من قبل الإدارة الفنية وإدارة المنتخبات الوطنية بالتنسيق مع وزارة التعليم، ضمن استراتيجية اكتشاف المواهب، وذلك بهدف اكتشاف وتسجيل المواهب في مراكز التدريب الإقليمية.

ورفع الاتحاد السعودي لكرة القدم عدد مراكز التدريب الإقليمية من 13 مركز إلى 17 مركز في مختلف مناطق المملكة، والتي تستهدف اللاعبين من مواليد 2011 وحتى 2014؛ وتعمل مراكز التدريب الإقليمية على اكتشاف وصناعة وتطوير المواهب، وتعزيز التعاون مع الأندية.

كما يعمل الاتحاد على إقامة برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمدارس في مختلف مناطق البلاد، وذلك من أجل تسجيل الموهوبين في مراكز التدريب وصقل مواهبهم وتأهيل المعلمين بالتعاون مع وزارة التعليم السعودية.

وأقر الاتحاد السعودي، من أجل تحقيق هدف اكتشاف وتطوير اللاعبين، بمبادرة دعم الفئات السنية وذلك بميزانية تقدر بمبلغ 75 مليون ريال للأندية العامة والخاصة والأكاديميات المعتمدة(الدولار يساوي 3.75 ريال).