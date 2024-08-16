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أحمد جودة - القاهرة - قرار عاجل من الزمالك بعد إحالة أحمد فتوح للجنايات.. ماذا يحدث الآن داخل القلعة البيضاء؟.. اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قرارا عاجلا بشأن أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد تطورات أزمته الأخيرة والتي وصلت إلى حد إحالة اللاعب إلى محكمة الجنايات بقرار من النيابة العامة بتهمتي تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ.

ماذا يحدث الآن داخل القلعة البيضاء بشأن أحمد فتوح؟

وتمسكت إدارة نادي الزمالك بأحمد فتوح ورفضت التخلي عنه، ومساندته حتى النهاية في موقفه الحالي، إذ يؤكد المجلس دعمه الكامل للاعب من خلال متابعة فورية من الفريق القانوني بالنادي في القضية المثارة حاليا ضد اللاعب، حسب ما أكده مصدر داخل النادي، مشددًا على وجود مساندة قوية من جانب مجلس الزمالك، في أزمته الحالية، كاشفا عن حقيقة ما تردد حول فسخ التعاقد مع أحمد فتوح، قائلا إن كل ما يتردد كلام لا أساس له من الصحة، والمجلس يساند اللاعب في أزمته.

كما قرر مجلس الزمالك توثيق العقد الجديد الخاص بـ "فتوح"، الذي جدد التعاقد في الفترة الأخيرة، بعدما توجه أحد مسؤولي القلعة البيضاء إلى مقر اتحاد الكرة المصري ومعه عقد اللاعب ووثقه ليسدل الأبيض الستار على الأزمة التي ظهرت مؤخرًا.

وخلال شهر ديسمبر الماضي، كان أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أعلن تجديد تعاقد أحمد فتوح الظهير الأيسر لثلاث مواسم مقبلة ابتداء من الموسم المقبل، قائلا: "بعد تقارب وجهات النظر بين الطرفين، وتدخل العديد من محبي القلعة البيضاء لتهدئة الأوضاع، فتوح وافق على تجديد تعاقده مع الزمالك، والاستمرار داخل القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات مقبلة".

إحالة أحمد فتوح نجم الزمالك للجنايات

ومنذ ساعات، أحالت النيابة العامة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقا لدفاعه، قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جَزم وفق الثابت بتقرير فحص العينة بتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.