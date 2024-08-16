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أحمد جودة - القاهرة - يتطلع عمر برادة، الرئيس التنفيذي الجديد لنادي مانشستر يونايتد، لمقابلة جماهير النادي للمرة الأولى في ملعب أولد ترافورد عندما يستضيف فولهام غدا الجمعة، المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز.

عمر برادة: صيفنا كان مليئا بالأحداث والتغييرات

وكتب برادة، عبر موقع النادي، اليوم الخميس، "المشجعون الأعزاء.. مرحبا بكم من جديد في أولد ترافورد في مباراتنا الأولى بالدوري الإنجليزي هذا الموسم. هذه مناسبة خاصة بالنسبة لي، فهذه هي مباراتي الأولى هنا كرئيس تنفيذي لهذا النادي الرائع".

وأضاف: "محظوظ بشدة لأتواجد بجواركم في المدرجات، لقد انتظرت هذه اللحظة لشهور طويلة. ليس هناك أفضل من البداية هنا تحت الأضواء الكاشفة وفي الأجواء المذهلة التي يتميز بها هذا الملعب دائما".

وأوضح: "تشجيعكم لنا في ويمبلي يوم خسارتنا في مباراة الدرع الخيرية كان رائعا. شعرنا بالإحباط لعدم تمكننا من تحقيق الفوز، ولكننا خرجنا من المباراة بالعديد من الإيجابيات".

وأفاد برادة: "عندما عرض عليّ تولي هذا المنصب في مانشستر يونايتد أواخر العام الماضي، لم أفكر كثيرًا ولم أتردد، والدي كان يحكي لي في طفولتي عن الأساطير الذين لعبوا لهذا النادي، مثل السير بوبي تشارلتون وجورج بيست وآخرين".

وتابع: "من المستحيل ألا يعرف أحد عن حجم تاريخ هذا النادي، فمن كارثة ميونخ إلى النجاح الكبير في ويمبلي بعدها بعشر سنوات، أتشرف بكوني جزءا من مكان يشكل التغلب على الصعاب والعودة إلى منصات التتويج جزءًا من ثقافته وهويته".

وأكد الرئيس التنفيذي لليونايتد: "صيفنا كان مليئًا بالأحداث والتغييرات في الفريق الأول والهيكل الإداري. قمنا بالتعاقد مع جوشوا زيركزي وليني يورو وماتياس دي ليخت ونصير مزراوي، وجميعهم ينتظرهم مستقبل واعد".

واستكمل: "سعدنا أيضًا بتوقيع القائد برونو فيرنانديز على عقد جديد وتمديد المدير الفني إريك تن هاج عقده بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي. كذلك انضم إلينا دان آشوورث كمدير رياضي وجاسون ويلكوكس كمدير تقني. هدفنا هو بناء هيكل إداري قوي للعمل مع تن هاج سعيًا لتحقيق النجاح على المدى الطويل".

وأمضى: "نعمل على تطوير ملعب كارينجتون حتى يتدرب فريقا الرجال والنساء في مرافق تدريب متميزة، نحاول استكشاف الخيارات المتاحة لتجديد منطقة أولد ترافورد في المستقبل مع ملعب من طراز عالمي في قلبها. لقد حان الوقت لنا للمضي قدمًا في كلا المشروعين، وملاكنا وفريق الإدارة ملتزمون تمامًا تجاههما".

وأردف: "إنها فترة مليئة بالأحداث بالنسبة للنادي. كل ما نقوم به يجب أن يساعدنا على تقديم أفضل أداء ممكن على أرض الملعب وهذه هي أولويتنا. من المهم للغاية، وخاصة في أوقات التغيير، أن تكون علاقتنا بكم أيها المشجعون أقرب من أي وقت مضى. سيظل هذا أولوية مهمة بالنسبة لنا؛ يجب أن تكونوا جميعًا محور كل ما نقوم به".

واختتم برادة حديثه: "أتطلع إلى لقاء العديد منكم في أولد ترافورد وعلى مدار الموسم. هذا ناديكم، وأعدكم بأنني سأتذكر هذه الوقائع دائمًا وأتعامل معها بالرعاية والتفاني والاحترام الذي يستحقه".

