عاجل.. الهلال يقترب من أولى صفقاته الصيفية

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي الهلال السعودي من إبرام أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال يقترب من أولى صفقاته الصيفية

وفقًا لما أوردته صحيفة "الجزيرة"، فإن الهلال يجري مفاوضات متقدمة مع نادي الشباب للتعاقد مع الظهير الأيسر متعب الحربي. وتأتي هذه المفاوضات بوتيرة سريعة بين رئيسي الناديين.

وقد تم ربط اسم الحربي بالانتقال إلى أحد الأندية الكبيرة في المملكة، سواء الهلال أو النصر، إلا أن النصر اختار التعاقد مع سالم النجدي من نادي الفتح.

في حال انضمام الحربي للهلال، قد يضطر النادي الأزرق للاستغناء عن اللاعب البرازيلي رينان لودي، الذي يشغل أيضًا مركز الظهير الأيسر.

يُذكر أن الحربي شارك في 21 مباراة مع نادي الشباب خلال الموسم الماضي. وقد نشأ في صفوف الناشئين بالنادي وتم تصعيده إلى الفريق الأول في موسم 2020-2021.

الهلال، حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، لم يبرم أي تعاقدات جديدة منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية، بينما شهدت قائمة الفريق مغادرة عدة أسماء بارزة مثل سلمان الفرج، صالح الشهري، ومتعب المفرج.

ويستعد الهلال لخوض مباراة نهائية أمام النصر في كأس السوبر السعودي بعد غد السبت، عقب تجاوزه أهلي جدة في نصف النهائي. لذا قد يتم تأجيل الإعلان الرسمي عن صفقة متعب الحربي إلى ما بعد هذه المواجهة.