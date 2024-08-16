نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية في الجولة الأولى من الدوري السعودي 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الجولة الأولى من الدوري السعودي 2025 مجموعة من المباريات القوية في البطولة التي تقام وسط تدعيم الكثير من الفرق لصفوفها في محاولة للظفر باللقب الذي حصل عليه الهلال في النسخة الأخيرة. الجولة الأولى من الدوري السعودي 2025 ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد الجولة من الدوري السعودي والتي جاءت كالاتي:- الخميس 22 أغسطس 2024 التعاون - الفيحاء الساعة 19:10 بتوقيت السعودية

الوحدة - الرياض الساعة 21:00

النصر - الرائد الساعة 21:00 الجمعة 23 أغسطس 2024 ضمك - الخليج الساعة 19:10

الأهلي - العروبة الساعة 21:00

القادسية - الفتح الساعة 21:00 السبت 24 أغسطس 2024 الخلود - الاتحاد الساعة 19:10

الأخدود - الهلال الساعة 21:00

الشباب - الاتفاق الساعة 21:00