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أحمد جودة - القاهرة - في خطوة مفاجئة، اتجه نادي مانشستر سيتي نحو ضم إحدى المواهب الصاعدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تحرك مفاجئ يقرب مهاجم وست هام من مانشستر سيتي

ووفقًا لما أعلنه الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، كشف نية مانشستر سيتي التعاقد مع ديفيد موامبا، مهاجم وست هام يونايتد.

وذكر رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن تحرك مانشستر سيتي قد عرقل انتقال اللاعب الشاب البالغ من العمر 19 عامًا إلى نادي أولمبيك ليون، الذي كان يسعى لضمه خلال الأيام الماضية.

وأضاف الصحفي الإيطالي: "مانشستر سيتي يرى في موامبا موهبة إنجليزية قادرة على التطور في المستقبل بشكل كبير".

وأكد أن المهاجم الإنجليزي الشاب سينضم إلى مانشستر سيتي هذا الصيف على سبيل الإعارة من وست هام يونايتد.

تجدر الإشارة إلى أن موامبا، الذي يلعب مع منتخب إنجلترا تحت 20 عامًا، قد ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لوست هام في نوفمبر 2022 خلال مباراة في دوري المؤتمر الأوروبي. ورغم ذلك، لم يحصل على فرص كافية للعب بانتظام مع الفريق، حيث شارك في 12 مباراة فقط في الموسم الماضي، منها 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، دون أن يحرز أي هدف.