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أحمد جودة - القاهرة -



قال صلاح سليمان لاعب الزمالك السابق أن أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك الحالي ضحى بمبالغ كبيرة من أجل البقاء في الزمالك مشيدا بموقف مجلس الإدارة الإبقاء على اللاعب لأنه لا يعوض

صلاح سليمان: زيزو ضحى بأرقام خرافية.. وهذا الثنائي مستقبل الزمالك

وأشار سليمان في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه الإعلامي أحمد علي على قناة الزمالك، أن موقف جوميز في الدفع بعدد من الناشئين أمر جيد ويحسب له".



وأشاد سليمان، بالثنائي أحمد مجدي ومحمد السيد حيث أنهما مستقبل الزمالك بشرط اكتساب الخبرات في المرحلة القادمة.



وفي نفس السياق يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بلدية المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.