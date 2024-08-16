نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال: هذا اللاعب السبب في فوز الأهلي بالدوري هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعيش أفضل فتراته الفنية داخل القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

الأهلي بطل الدوري الممتاز

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك بعد منافسة شرسة مع فريق بيراميدز على مدار الموسم.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن لولا وسام أبو علي ما فاز الأهلي بالدوري هذا الموسم لأنه سجل أهداف كثيرة مؤثرة ساهمت في تتويج الأهلي ببطولة الدوري الممتاز.

وأضاف: وسام أبو علي مهاجم فريق الأهلي من أفضل المهاجمين الذين انتقلوا إلى القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.