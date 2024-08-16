نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة دوري أبطال آسيا لموسم 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل قرعة دوري أبطال آسيا 2 اليوم الجمعة، لتحديد مواجهات دور المجموعات من البطولة الآسيوية هذا الموسم 2024-2025.

وكشف الاتحاد الآسيوي عن استحداث في نظام بطولاته خلال اجتماع مايو الماضي، هم “دوري أبطال آسيا للنخبة، التي ستضم الفرق الأعلى مستوى في آسيا، ودوري أبطال آسيا 2، التي تضم المستوى الثانى من الأندية الآسيوية، والبطولة الثالثة دوري التحدي الآسيوي، والرابعة بطولة دوري أبطال آسيا للسيدات”.

ومن المقرر أن يشارك 32 فريقًا في بطولة دوري أبطال آسيا 2، حيث يتم تقسيمهم على 8 مجموعات وكل مجموعة بها أربعة فرق، تلعب منافسات دور المجموعات خلال الفترة من 17 سبتمبر المقبل حتى 4 ديسمبر.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، الذي تلعب منافساته في فبراير المقبل، قبل خوض ربع النهائي في مارس ثم مواجهات نصف النهائي في أبريل وذلك بنظام مواجهات الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن يقام نهائي بطولة أبطال آسيا 2، من مباراة واحدة في 17 مايو 2025.

وتهتم الجماهير المصرية بفريق الوكرة القطري الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري حمدي فتحي، والذي تواجد في المجموعة الأولى بجانب تراكتور الإيراني، ونادي موهون باجان الهندي ورافشان من طاجيستان.

“منطقة الغرب”

المجموعة الأولى

الوكرة القطري - تراكتور الإيراني - نادي موهون باجان الهندي - رافشان من طاجيستان.

المجموعة الثانية

التعاون السعودي - القوة الجوية العراقي - الخالدية البحريني - ألتين أسير من تركمانستان.

المجموعة الثالثة

سباهان أصفهان الإيراني - الشارقة الإماراتي - استقلال دوشنبه من طاجستان - الوحدات الأردني.

المجموعة الرابعة

شباب الأهلي دبي الإماراتي - نادي ناساف قرشي - الحسين إربد الأردني - الكويت الكويتي.

“منطقة الشرق”

المجموعة الخامسة

سانفريس هيروشيما الياباني، سيدني الأسترالي، كايا ايلويلو الفلبيني، إيسترن هونج كونج الصين

المجموعة السادسة

زيجيانج الصيني، بورت التايلاندي، ليون سيتي سايلرز السنغافوري، بيرسيب باندونج الإندونيسي.

المجموعة السابعة

بانكوك يونايتد التايلاندي، نام دينه الفيتنامي، لي مان الهونغ كونغ الصيني، تامبنيز روفرز السنغافوري.

المجموعة الثامنة

جيونبوك هيونداي موتورز الكوريي، سيلانجور الماليزي، موانج ثونج يونايتد التايلاندي، ديناميك هيرب سيبو الفلبيني.