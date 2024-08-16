نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القادسية السعودي يقترب من حسم صفقة ديبالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات نادي القادسية السعودي قريبًا جدًا من الحصول على خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

القادسية السعودي يقترب من حسم صفقة ديبالا

وقال فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات أن القادسية يجهز عقدًا لمدة ثلاث سنوات للتعاقد مع ديبالا خلال الميركاتو الحالي.

وأضاف رومانو أن المفاوضات تسير في الطريق الصحيح حتاي الآن، حيث سيتم الاتفاق على جميه التفاصيل الخاصة بالصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.

وأوضح الصحفي الإيطالي أنه لم يتم الحصول على الموافقة النهائية من جانب النادي الإيطالي حتي هذه اللحظة.