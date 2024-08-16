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أحمد جودة - القاهرة - شاهد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي 2024، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستريونايتد مباراة قوية أمام فريق فولهام اليوم الجمعة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز، وتتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية بقوة لمتابعة أحداث اللقاء.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي 2024

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر الدوري الإنجليزي، 2024 وتذاع مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بشكل حصري على شبكة قنوات "بين سبورت القطرية" الناقل الحصري والوحيد للمسابقة الإنجليزية بالشرق الأوسط.

شاهد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي 2024

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي 2024

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي 2024 ومن المتوقع أن يخوض فريق اليونايتد هذه المباراة بالقوة الضاربة لمحاولة بداية الموسم بشكل جيد لتدارك ما حدث في الموسم السابق ومحاولة احتلال مركز يؤهله للمشاركة في دوري الأبطال.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي 2024

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي 2024 ومن المتوقع أن يدخل إيريك تن هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد المباراة بتشكيلة مكون من «4-2-3-1» كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا.

أونانا. خط الدفاع: دالوت، هاري ماجواير، فاران، ليندلوف.

دالوت، هاري ماجواير، فاران، ليندلوف. خط الوسط: كاسيميرو، كوبي ماينوو، برونو فيرنانديز.

كاسيميرو، كوبي ماينوو، برونو فيرنانديز. خط الهجوم: راشفورد، جارناتشو، فورسون.

البث المباشر مباراه فولهام ضد اليونايتد

البث المباشر مباراه فولهام ضد اليونايتد، وبينما من المتوقع أن يدخل إيريك ماركو سيلفا المدير الفني لفريق فولهام المباراة بتشكيلة «4-2-3-1» كالتالي:

تشكيل فولهام ضد اليونايتد حراسة المرمى لينو خط الدفاع كاستاني باسي أدارابيويو روبنسون خط الوسط هاريسون ريد ساڤا لوكيتش أليكس إيووبي خط الهجوم بيريرا ويلسون منيز

شاهد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي 2024

شاهد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي 2024 وتواجه الفريقان في الدوري الإنجليزي الممتاز في 57 مناسبة منذ بداية الدوري بمسماه الجديد، ويملك مانشستر يونايتد اليد العليا بواقع 49 انتصار، بينما حقق فولهام الفوز في 3 مباريات فقط، وانتهت 5 من لقاءات الفريقين بالتعادل.

ويظل الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب مانشستر يونايتد بعدما حقق فوزا ثمينا على ضخما بنتيجة5-1 في مناسبتين، بينما كان أكبر فوز لفولهام هو 3-1 في موسم 2003، وسجل مانشستر يونايتد 145 هدفًا فيمواجهاته مع فولهام، بينما سجل فولهام 29 هدفًا فقط.

وبحسب ما جاء في سجلات الفريقين تاريخيا فإن فولهام نادرًا ما يفوز في ملعب أولد ترافورد، حيث إن فوزه الأخير هناككان في عام 2003، وتعكس تلك الأرقام التفوق الكبير لمانشستر يونايتد في هذه المواجهات، لكن فولهام أظهر أنه قادر على تحقيق المفاجآت في بعض الأحيان.