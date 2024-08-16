نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي.. يستعد مانشستر يونايتد لخوض مباراة افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2024 - 2025، ضد نظيره فولهام، مساء الجمعة 15 أغسطس، وذلك على ملعب أولد ترافورد، ويبحث مانشستر يونايتد عن تحسين نتائجه عن الموسم الماضي، واحتلال مركز متقدم في جدول ترتيب المسابقة، عقب انهاءه السابق في المركز الثامن برصيد 60 نقطة، بينما يبحث فولهام عن التقدم في جدول الترتيب في الموسم الجديد بعد أن أنهى الماضي في المركز الـ 13 برصيد 47 نقطة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وخلال فترة الانتقالات الصيفية عزز مانشستر يونايتد من صفوفه، لكنه سقط في فخ الخسارة بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي في لقاء كأس الدرع الخيرية.

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مواجهة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة وحكم اللقاء والمعلق.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

وتقام مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي، مساء الجمعة 16 أغسطس، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ملعب مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

وتلعب مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي على ملعب "أولد ترافورد"، معقل الشياطين الحمر.

حكم مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

كما يدير الحكم روبرت جونز، مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

وتنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي، عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

ويقوم المعلق خليل البلوشي بالتعليق على مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي.

طريقة مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

كما يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي، عبر القنوات التالية: