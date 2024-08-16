نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سموحة لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة الاسماعيلي.

وتقام مباراة سموحة والإسماعيلي اليوم، فى التاسعة مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة الإسماعيلي، كالآتى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر، مصطفى ميدو، حسام هريدى، حمدى علاء

خط الوسط: أبوبكر ليادى، كناريا، طارق علاء، إسلام جابر

خط الهجوم: مصطفى البدرى، فادى فريد

ويحتل سموحة، المركز السادس برصيد 51 نقطة بينما يأتى الاسماعيلى فى المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.