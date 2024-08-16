عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة فولهام في افتتاح الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فولهام في المباراة التي ستقام مساء اليوم الجمعة على ملعب "أولد ترافورد" في أولى جولات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر يونايتد وفولهام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة فولهام

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، ليساندرو مارتينيز، نصير مزراوي.

خط الوسط: كوبي ماينو، كاسيميرو، ماسون ماونت.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، أماد ديالو، برونو فيرنانديز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.