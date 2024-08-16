نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن جوائز دوري أبطال إفريقيا 2024-2025ةبعد الزيادة الضخمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تفاصيل الجوائز المالية للأندية المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا 2024-2025. ستشهد النسخة الجديدة مشاركة فريقي الأهلي وبيراميدز كممثلين للكرة المصرية.

الاتحاد الأفريقي يعلن جوائز دوري أبطال إفريقيا

سيتم منح مبلغ 500 ألف دولار أمريكي لكل نادٍ يشارك في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

جائزة الفريق الفائز بالبطولة

ارتفعت قيمة جائزة الفريق الذي يفوز بالبطولة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، مقارنة بما كانت عليه في السنوات السابقة.

البيان الرسمي من كاف

تماشيًا مع وعد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الدكتور باتريس موتسيبي، بتحسين دعم الأندية وزيادة المساعدات المالية، ستتلقى الأندية التي تشارك في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، مبلغ 50 ألف دولار أمريكي لكل نادٍ.

مواعيد الدور التمهيدي

تبدأ مباريات الذهاب للدور التمهيدي الأول من 16 إلى 18 أغسطس 2024، على أن تُجرى مباريات الإياب من 23 إلى 25 أغسطس 2024.

سيُقام الدور التمهيدي الثاني في سبتمبر 2024، وذلك لتحديد الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات.

التطورات المالية في السنوات الأخيرة

زادت قيمة الجائزة للفائز بدوري أبطال إفريقيا من 2.5 مليون دولار أمريكي إلى 4 ملايين دولار أمريكي.

العام الماضي، استفادت الأندية من دعم مالي إجمالي قدره 8 ملايين دولار أمريكي من الدوري الإفريقي لكرة القدم.

تفاصيل الجوائز