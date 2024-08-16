نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إيبسويتش ضد ليفربول والقنوات الناقلة 17 أغسطس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية إلى ملعب “بورتمان رود” حيث ستقام مباراة مثيرة بين إيبسويتش تاون وليفربول ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، هذه المباراة تأتي في إطار افتتاح الموسم الجديد، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق بداية قوية.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم السبت، الموافق 17 أغسطس 2024، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة

ستُبث المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1، التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

أداء الفريقين في الموسم السابق

أنهى فريق ليفربول الموسم السابق في المركز الثالث برصيد 82 نقطة، بينما صعد إيبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد احتلاله المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى “تشامبيونشيب” برصيد 96 نقطة.

يسعى ليفربول لتحقيق بداية قوية تعزز من فرصه في المنافسة على اللقب، بينما يطمح إيبسويتش لتقديم أداء مميز في أولى مبارياته بالدوري الممتاز.

أهمية المباراة

تعد هذه المباراة فرصة لكلا الفريقين لإظهار قوتهما وجاهزيتهما للموسم الجديد، ليفربول يسعى لتعزيز مكانته كأحد الفرق الكبرى في إنجلترا، بينما يطمح إيبسويتش لتحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيره في أولى مبارياته بالدوري الممتاز.