نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يتفوق على لوهافر بهدف في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، نتيجة الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر في مشوار بطولة الدوري الفرنسي لهذه النسخة 2024-2025.

ونجح باريس سان جيرمان في التقدم على حساب لوهافر من منافسات الشوط الأول من الجولة الأولى من بطولة الدوري الفرنسي لهذه النسخة.

نتيجة الشوط الأول بين باريس سان جيرمان ولوهافر

وأحرز لي كانغ إن، الهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول بمساعدة من غونسالو راموس.

ودخل باريس سان جيرمان بالتشكيل التالي ضد لوهافر في الدوري الفرنسي:

في حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: زاغي، بيرالدو، باشو، أشرف حكيمي.

خط الوسط:- إيمري، فيتينيا، لي كانغ.

خط الهجوم:- مباي، راموس، أسينسيو.