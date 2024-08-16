نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي مازال مهتم بالتعاقد مع أوسيمين من نابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام إدارة فريق تشيلسي الإنجليزي بالحصول على خدمات المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح فابريزو رومانو، الصحفي الإيطالي الشهير المختص في سوق انتقالات اللاعبين، أن تشيلسي قد أبلغ فريق نابولي في رغبته الشديدة بالحصول على خدمات النيجيري.

وكشف فابريزو، عن وجود مشكلة تعوق المفاواضات بين الناديين، حيث يرغب فريق تشيلسي في الحصول على خدمات أوسيمين على سبيل الإعارة، بينما يرغب نابولي في التخلي عن خدمات أوسمين كبيع نهائي.

ووفقا للتقارير، فإن تشيلسي لا يفكر في عقد صفقة تبادلية مع نابولي، بانتقال روميرو لوكاكو إلى نابولي مقابل الحصول على خدمات أوسيمين.