موقع عالمي يعلن انتقال حمدي فتحي إلى الدحيل (صورة)

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن موقع ترانسفر ماركت المتخصص في متابعة انتقالات اللاعبين على مستوى العالم انتقال لاعب الوكرة الدولي المصري حمدي فتحي إلى صفوف الدحيل القطري.

ترانسفير ماركت: حمدي فتحي ينتقل إلى الدحيل

وانتقل حمدي فتحي من الأهلي المصري إلى صفوف الوكرة مطلع الموسم الماضي بعد مسيرة كبيرة وحافلة بالبطولات مع الفريق مابين بطولات محلية وأفريقية والمشاركة بكأس العالم للأندية.

وأنهى فريق الوكرة الموسم الماضي بالمركز الرابع برصيد 38 نقطة وهو ما أهله للمشاركة ببطولة دوري أبطال آسيا بالموسم الحالي بينما أخفق الدحيل في التأهل للبطولات الآسيوية بعدما إختتم الموسم بالمركز السادس برصيد 28 نقطة.