نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في ختام مباريات الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سامي قمصان المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام مودرن فيوتشر في آخر مواجهات المارد الأحمر بالدوري الممتاز للموسم 2023-2024. قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: مصطفى مخلوف - حازم جمال - عمر كامل. الدفاع: محمود لبيب - خالد عبد الفتاح - يوسف سيد عبد الحفيظ - أحمد عابدين- معتز محمد – ريندوف – إبراهيم عبد الحكيم- إسلام عبدالله- إبراهيم عبد الحكيم. الوسط: كريم وليد نيدفيد - عمر كمال - محمد مجدي أفشة - محمد عبد الله - مصطفى أبو الخير- أحمد أشرف - أحمد بيومي- يوسف جمال - محمد رأفت - علي نادر - إسلام عبد الله. الهجوم: محمود كهربا.