نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. بورنموث يتعاقد مع إيفانيلسون نجم بورتو في صفقة قياسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح بورنموث الإنجليزي في الحصول علي خدمات المهاجم البرازيلي إيفانيلسون لاعب بورتو البرتغالي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

بورنموث يضم البرازيلي إيفانيلسون

ووقع المهاجم البرازيلي علي عقود انتقاله إلي الفريق الإنجليزي حتي يونيو 2030، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

ووفقًا لصحيفة سكاي سبورت، فإن قيمة انتقال إيفانيلسون إلي صفوف بورنموث بلغت 37 مليون يورو، بالإضافة إلي 10 مليون يورو إمتيازات، مع وجود بند يسمح للفريق البرتغالي في الحصول علي 10% من عائد بيع اللاعب في المستقبل.

وأجري نيل بليك الرئيس التنفيذي لبورنموث حوارًا مع الموقع الرسمي للنادي، بعد انضمام إيفانيلسون بشكل رسمي.

وقال بليك "إيفانيلسون مهاجم مطلوب بشدة، ونحن نحضره إلى النادي في صفقة قياسية تظهر طموحنا".

وأضاف "بعد أن سجل 25 هدفًا الموسم الماضي، بما في ذلك أهداف في دوري أبطال أوروبا، نشعر أن خبرته وقدراته على الرغم من كونه 24 عامًا فقط ستساعدنا على مجاراة طموحاتنا للمضي قدمًا".

وأختتم حديثه قائلًا " من المعروف أننا كنا حريصين على جلب مهاجم إلى نادي كرة القدم، وإتمام هذه الصفقة بهذه السرعة يعد بمثابة شهادة على فريق التوظيف لدينا".

ويستعد بورنموث لملاقاة نظيره نوتنجهام فورست غدا "السبت" في تمام الساعة الخامسة مساءًا، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".