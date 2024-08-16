نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الوكرة يكشف حقيقة انتقال حمدي فتحي إلى الدحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد بن فهد المتحدث الرسمي لنادي الوكرة القطري، حقيقة انتقال الدولي المصري حمدي فتحي إلى الدحيل.

حقيقة انتقال حمدي فتحي إلى الدحيل

قال بن فهد في تصريحات إعلامية، أنه لا صحة لما يتردد حول رحيل حمدي فتحي عن الوكرة صوب الدحيل.

وأكد متحدث الوكرة، عدم وجود أي مفاوضات مع الدحيل بشأن حمدي فتحي، مشددًا على أن اللاعب مستمر بقميص الوكرة.

وفاجأ موقع “ترانسفير ماركت” المختص بانتقالات لاعبي كرة القدم، الجميع بإعلان انتقال حمدي فتحي لاعب منتخب مصر ونادي الوكرة القطري، إلى صفوف الدحيل.

وكان حمدي فتحي قد انتقل إلى الوكرة القطري في صيف 2023 قادمًا من الأهلي المصري.

ويرتبط حمدي فتحي، بعقدٍ مع الدحيل حتى يونيو 2027، وقد خاض اللاعب 23 مباراة مع الفريق القطري بكافة البطولات منذ انضمامه وسجل 4 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.