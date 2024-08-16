نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. بن رمضان يرفض الانتقال إلى الأهلي رغم اتفاق الناديين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية تونسية مساء اليوم، مفاجأة كبرى بخصوص صفقة انتقال النجم التونسي محمد علي بن رمضان إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما أوردته التقارير التونسية، فإن محمد علي بن رمضان لاعب فريق فرينكفاروزي المجري، قد رفض الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال الصيف، على الرغم من اتفاق الناديين.

ويتواجد اللاعب حاليا رفقة معسكر فريقه، استعدادا لخوض مباراة يوم السبت في الدوري المجري، ولم تكشف التقارير عن سبب رفض بن رمضان الانتقال إلى الأهلي المصري.

وكانت قد ظهرت أنباء، تؤكد على انتقال بن رمضان إةى صفوف فريق النادي الأهلي، ولكن التقارير التونسية نفت هذه الأنباء، مؤكدة على رغبة بن رمضان في الاستمرار مع الفريق المجري.

ويرغب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية، من أجل مواصلة المنافسة على جميع البطولات التي سيشارك به الفريق بالموسم الجديد.