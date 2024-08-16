نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يخطف فوزًا ثمينًا من فولهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز أمام نظيره فولهام بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك في إطار في الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي

سدد أداما تراوري لاعب فولهام في الدقيقة 8، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت أعلى العارضة.

وأطلق كيني تيت لاعب فولهام في الدقيقة 13، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، أبعدها الحارس أندري أونانا من أعلى يسار مرماه إلى ركلة ركنية.

وصوب برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد في الدقيقة 20، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت في الشباك من الخارج.

وجاءت ركلة ركنية لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 37، نفذها أماد ديالو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها كاسيميرو برأسية، مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وفي الدقيقة 56، سدد كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد الكرة من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وجاء أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد في الدقيقة 87 لصالح مانشستر يونايتد عن طريق جوشوا زيركزي بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك على يسار حارس مرمى فولهام.