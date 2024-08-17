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أحمد جودة - القاهرة - تأهل هوفنهايم إلى الدور الثاني من مسابقة كأس ألمانيا، اليوم الجمعة، بعد تغلبه على مضيفه فورتسبرغر 5-3 بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل 2-2.

كأس ألمانيا.. هوفنهايم إلى الدور الثاني

تقدم فورتسبرغر في الدقيقة 11 عن طريق إنس كوتش، قبل أن يدرك هوفنهايم التعادل في الدقيقة 18، عن طريق إبراهيم فراهناك بالخطأ في مرمى فريقه.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1، ليتم اللجوء لشوطين إضافيين، سجل خلالهما موريتز هاينمان الهدف الثاني لفورتسبرغر في الدقيقة 100، وبعد ذلك بسبع دقائق سجل ماريوس بولتر الهدف الثاني لهوفنهايم، ليتم اللجوء لضربات الترجيح التي ابتسمت لهوفنهايم 5-3.

وفي باقي مباريات الدور الأول، فاز ماينز على مضيفه فيهين فيسبادن 3-1، فيما فاز سانت باولي على مضيفه هاليشر 3-2.