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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب آرسنال، ميكل أرتيتا، اليوم الجمعة، أن على فريقه رفع المستوى ليفوز باللقب الذي أفلت من قبضته الموسمين المنصرمين.

خطة أرتيتا لإنهاء هيمنة السيتي على "البريمييرليج"

بنهاية الموسم الماضي، حقق فريق أرتيتا 89 نقطة، وسجل عددًا أكبر من الأهداف، واستقبلت شباكه عددًا أقل من الأهداف مقارنة بالموسم السابق، لكنه اكتفى أيضًا بالمركز الثاني خلف مانشستر سيتي.

وقال أرتيتا للصحافيين اليوم الجمعة في رده على سؤال بشأن الأمور التي يحتاجها آرسنال للفوز باللقب هذا الموسم: "كسر المزيد من تلك الأرقام القياسية مجددًا، وحصد مزيد من النقاط هذا بالتأكيد".

وقال أرتيتا قبل مواجهة وولفرهامبتون: "مستوى الفريق الموسم الماضي لن يكون كافيًا، في ظل مستوى المنافسة، وتزداد صعوبة المنافسة كل موسم، ويجب علينا أن نتحسن، هذا مؤكد".

وظل آرسنال في السباق على اللقب حتى الجولة الأخيرة من الموسم المنصرم، ويرشحه الكثيرون لإنهاء هيمنة سيتي على اللقب والحيلولة دون فوز فريق المدرب بيب غوارديولا باللقب للمرة الخامسة تواليًا.

واختتم: "منذ اليوم الأخير أعتقد أننا التقينا بكل لاعبي النادي وأخبرني اللاعبون أننا سنفعلها، نريد المزيد لن نتوقف عند هذه النقطة".