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أيمن يونس: تربينا في الزمالك على مفهوم العيلة والإنتماء

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن لاعبي القلعة البيضاء القدامى تربوا داخى جدران النادي على مفهوم الإنتماء للكيان.

أيمن يونس: تربينا في الزمالك على مفهوم العيلة والإنتماء

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع النجم محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "تربينا في الزمالك على مفهوم العيلة والإنتماء، وكنا نلعب من أجل حبنا للنادي وتعرضنا لإصابات خطيرة من أجل النادي ولكن كان يهمنا حصد البطولات".

وأضاف: "كنت أتحامل على نفسي وألعب بعد إصابات قوية منها كسر في الجمجمة وإصابة قوية في الركبة، لا يجب تشويه نجوم الزمالك أو الحديث عن إنتمائهم للنادي"

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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