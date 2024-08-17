نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فاركو وإنبي بالدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي لمواجهة نظيره فريق فاركو بالجولة الرابعة والثلاثين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يحتل فريق فاركو المركز الخامس عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 32 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 13 مباريات، وتعرض للهزيمة في 13 مباريات، سجل هجوم الفريق 32 هدف، بينما استقبل دفاع الفريق 43 هدف.

في المقابل يأتي فريق انبي في المركز التاسع برصيد 43 نقطة من 31 مباراة، حقق الفوز في 11 مباريات وتعادل في 10 مباريات وتعرض للهزيمة في 10 مباراة، سجل هجوم الفريق 35 هدف، واستقبل الدفاع 32 هدف.

موعد مباراة فاركو وإنبي بالدوري

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد حرس الحدود.

القنوات الناقلة لمباراة فاركو وإنبي

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولات دوري نايل.