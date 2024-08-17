نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية لمتابعة مباراة إيبسويتش تاون وليفربول وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد.

موعد مباراة إيبسويتش تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة إيبسويتش تاون وليفربول يوم السبت 17 أغسطس 2024 على ملعب بورتمان روود معقل إيبسويتش تاون وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يستضيف إيبسويتش تاون الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي نظيره ليفربول وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج في الموسم الجديد.

يطمح ليفربول تحت قيادة مديره الفني الجديد أرني سلوت في بداية الموسم بكل قوة وتأكيد جدارته بالمنافسة على اللقب في الموسم الحالي بعد فترة استعداد قوية حقق فيها الكثير من الانتصارات.

كما يسعى إيبسويتش تاون صاحب الأرض والجمهور العائد إلى البريميرليج بعد سنوات طويلة في مباراته الأولى لإثبات أنه لن يكون خصمًا سهلًا في الموسم الحالي ولن يعود إلى الدرجة الثانية بسهولة.

من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: روبرستون - فان دايك - كوانساه - أرنولد

خط الوسط: ماك أليستر- جرافنبرخ - سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح - جوتا - لويس دياز