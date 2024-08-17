نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السوبر الألماني بين باير ليفركوزن وشتوتجارت والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، موعد انطلاق المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن مع نظيره فريق شتوتجارت، مساء اليوم السبت، في كأس السوبر الألماني.

موعد مباراة باير ليفركوزن وشتوتجارت في السوبر الألماني

ومن المقرر أن يستضيف ملعب “باي أرينا”، مباراة باير ليفركوزن مع نظيره شتوتجارت، مساء اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

ونجح فريق باير ليفركوزن في التأهل إلى بطولة كأس السوبر الألماني، بعدما توج ببطولة الدوري الألماني وكأس ألمانيا، كما تأهل شتوتجارت بعدما جاء في وصافة الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة باير ليفركوزن وشتوتجارت

والجدير بالذكر أن قناة Sky Sports Germany، هي التي أعلنت بث مباريات كأس السوبر الألماني هذا الموسم، وسيتم بث مباراة فريق باير ليفركوزن وشتوتجارت عبر هذه القناة.