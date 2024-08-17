نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مواجهة الزمالك ضد بلدية المحلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة بلدية المحلة، في المباراة المقرر لها اليوم السبت في إطار الأسبوع 34، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة

ومن المنتظر أن تقام مباراة الزمالك وبلدية المحلة في تمام الساعة التاسعة مساء غدا السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلدية المحلة

ومن المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الممتاز وتحديدًا مباراة الزمالك وبلدية المحلة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بـرصيد 55 نقطة، بينما الطلائع يتواجد عاشرا بـرصيد 42 نقطة.