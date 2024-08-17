نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الهلال في كأس السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي لويس كاسترو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ومنافسه التقليدي الهلال اليوم الموافق 17 أغسطس الحالي في لقاء قوي وحاسم بينهم بستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضمن منافسات دور نهائي كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة الهلال والنصر

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والنصر مساء السبت في تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:15 بتوقيت أبوظبي.

كيف تأهل الهلال والنصر؟

وانتصر الزعيم على نظيره أهلي جدة بنتيجة 4/1 بضربات الجزاء بعد انتهاء الوقت الإصلي للمباراة 1/1 وفاز النصر أمام التعاون بهدفين نظيفين سجلهم أيمن يحيى صنع كريستيانو رونالدو وسجل الهدف الثاني النجم البرتغالي أيضا.

تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: الغنام، لاجامي، لابورت، تيليس.

خط الوسط: اوتافيو، الخيبري، علي الحسن.

خط الهجوم: رونالدو، ماني، أيمن يحيى.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.