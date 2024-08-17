نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يهتم عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان خلال الساعات الأخيرة بموعد مباراة إنتر ميلان ضد نادي جنوى في مشوار الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة للمباراة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي، موعد مباراة انتر ميلان المرتقبة أمام نادي جنوي في منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

وتلعب مباراة الإنتر ضد جنوي مساء السبت الموافق 17 أغسطس 2024، وذلك ضمن لقاءات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2024-2025.

موعد مباراة إنتر ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية احداث مباراة انتر ميلان ضد نادي جنوى في تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب «استاد لويجي فيراريس».

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وجنوى

يذكر أن مباراة انتر ميلان ضد جنوى ستنقل عبر مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي عبر شاشتها.