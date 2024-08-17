نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفرمان من فليك.. رحيل نجم برشلونة في الميركاتو الصيفي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، إلى صفوف رين الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال الصحفي الإسباني سانتي أونا أن ناديي رين وبرشلونة يقتربان من التوصل لاتفاق بشأن ميكايل فاي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وأضاف:" تفاصيل الصفقة هي 10 مليون يورو + 5 مليون يورو مكافآت وخيار إعادة شراء بقيمة 30 مليون يورو".
وأكمل:" حتي الآن لا يوجد اتفاق حتى الآن على الشروط الشخصية مع اللاعب".
يذكر أن الألماني هانز فليك مدرب برشلونة أعطي الضوء الأخضر لرحيل ميكايل فاي عن صفوف الفريق الكتالوني خلال الانتقالات الصيفية.