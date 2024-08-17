نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام جنوى في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان بصفة عامة ومحبي كرة القدم الإيطالية بصفة خاصة خلال الساعات الأخيرة عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان المتوقع ضد جنوى في مشوار بطولة الدوري الإيطالي لهذه النسخة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، في هذا التقرير تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام جنوى في الدوري الإيطالي والذي يبحث عنه الجمهور في كل مكان خلال الساعات الأخيرة.

موعد مباراة إنتر ميلان وجنوى الليلة

ومن المقرر أن تلعب مباراة إنتر ميلان أمام جنوى مساء اليوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2024-2025.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة إنتر ميلان ضد جنوى في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب «استاد لويجي فيراريس».

تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد جنوى