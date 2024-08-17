نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان المتوقع أمام تورينو في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اي سي ميلان الإيطالي المتوقع ضد تورينو في مشوار بطولة الدوري الإيطالي لهذه النسخة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، في هذا التقرير تشكيل ميلان المتوقع أمام تورينو في الدوري الإيطالي والذي يبحث عنه الجمهور في كل مكان خلال الساعات الأخيرة.

موعد مباراة ميلان وتورينو

وتنطلق صافرة بداية مباراة ميلان أمام تورينو مساء اليوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2024-2025.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة ميلان ضد تورينو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب «سان سيرو».

تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة تورينو الليلة

في حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: بيير كالولو- ماليك ثياو- فيكايو تيموري- ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: روبن لوفتس تشيك- ريد كرانيتش- تيجاني ريجيندرز.

في الهجوم: رافائيل لياو- يوفيتش- كريستيان بوليسيتش.

الجدير بالذكر أن ميلان كان قد أنهى الموسم الماضي في الكالتشيو وهو في المركز الثاني برصيد 75 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما احتل تورينو المركز التاسع برصيد 53 نقطة.