نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كواليس رفض بن رمضان الانتقال إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف فراس بن صالح الصحفي بموقع "فوت 24"، تفاصيل رفض محمد علي بن رمضان عرض الانتقال إلى الأهلي، هذا الصيف.

بن رمضان يرفض عرض الأهلي

ذكرت تقارير سابقة أن الأهلي حسم اتفاقه مع فرينكفاروزي المجري على التعاقد مع بن رمضان، ليكون ثالث صفقاته الصيفية بعد القطري يوسف أيمن والمغرب يحيى عطية الله.

وفاجأ موقع "فوت 24" التونسي، بإعلان رفض محمد علي بن رمضان عرض الانتقال إلى صفوف الأهلي وانتظامه في تدريبات فريقه المجري.

وقال بن صالح صاحب خبر رفض مواطنه للانتقال إلى الأهي، في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس، أن لاعب الترجي السابق أبلغ النادي المصري برفضه العرض المقدم له.

وذكر المصدر ذاته أن بن رمضان يمتلك عرضًا سعوديًا آخر غير الأخدود، كما أنه رفض خطوة الانتقال إلى الأهلي بسبب الضغط الكبير من جماهير الترجي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن عودة بن رمضان إلى صفوف الترجي غير واردة، لكنه قريب من الذهاب إلى الدوري السعودي.