نجم الأهلي يغادر إلى قطر خلال ساعات

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أحمد جودة - القاهرة - يُغادر أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال الساعات القليلة القادمة من أجل إتمام انتقاله إلى نادي قطر القطري.

عبدالقادر يستعد للسفر إلى قطر

واتفق النادي القطري مع نظيره الأهلي على ضم أحمد عبد القادر إلى صفوفه لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأنهى اللاعب كافة الإجراءات الخاصة بانتقاله لنادي قطر، حيث من المقرر أن يسافر إلى الدوحة خلال الساعات المقبلة.

ويخضع أحمد عبد القادر إلى الكشف الطبي فور وصوله إلى الدوحة بمستشفى الطب الرياضي أسبيتار.

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت مساء اليوم السبت في ختام مبارياته بمسابقة الدوري الممتاز للموسم 2023-2024.