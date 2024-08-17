نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة اقتراب رودريجو من مغادرة ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية، أن البرازيلي رودريجو نجم ريال مدريد يتجه للرحيل عن الفريق الملكي في الصيف المقبل.

رودريجو مستمر مع ريال مدريد

قالت التقارير أن رودريجو ينظر إلى تراجع دوره مع ريال مدريد بعد قدوم الفرنسي كيليان مبابي.

وحسب الصحفي فيليكس دياز رئيس تحرير “ماركا” الإسبانية، فأن رودريجو سيبقى مع ريال مدريد رغم الشائعات حول مستقبله.

ولفت دياز إلى أنه رودريجو كان بالنسبة للجهاز الفني لريال مدريد هو أفضل لاعب في نهائي السوبر الأوروبي.

وتوج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الأوروبي بعد الفوز على حساب أتلانتا الإيطالي بهدفين نظيفين في النهائي، مساء الثلاثاء الماضي.