نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي تشيلسي على أعتاب مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب نادي تشيلسي، من إتمام خطوة رحيل اثنين من لاعبيه إلى الدوري الإسباني وذلك قبل نهاية فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

محادثات حاسمة بين تشيلسي وأتلتيكو مدريد

ذكر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أن ناديي تشيلسي وأتلتيكو مدريد يقتربان من الوصول لاتفاق نهائي حول جواو فيليكس وكونور جالاجر.

وقال رومانو: “جولة إيجابية من المحادثات اليوم، جواو فيليكس يوافق على شروط العقد للانتقال إلى أتلتيكو مدريد”.

وتابع: “الشائعات حول انتقال فيليكس مقابل مبلغ قيمته 60 مليون يورو غير صحيحة”.

واختتم: “تعمل جميع الأطراف على إنجاز الأمر هذا الأسبوع”.