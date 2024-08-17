نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. باريس سان جيرمان يصفع بايرن ميونخ ويضم نجم رين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي باريس سان جيرمان، تعاقده مع نجم استاد رين وذلك بعد تفوقه في سباق الصفقة على بايرن ميونخ الألماني.

باريس سان جيرمان يضم ديزيريه دوي

تعاقد نادي باريس سان جيرمان، مع الدولي ديزيريه دوي قادمًا من استاد رين، ليرتدي شعار الفريق العاصمي بدايةً من الموسم الجديد 2024/25.

وأوضح النادي الباريسي في بيانه الرسمي، اليوم السبت، أنه تم التعاقد مع ديزيريه دوي في صفقة انتقال دائم.

ووقع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 19 عامًا، عقدًا مع باريس سان جيرمان لمدة 5 سنوات، أي حتى 2029.

يشار إلى أن نجم رين كان يدخل ضمن اهتمامات بايرن ميونخ، للتعاقد معه هذا الصيف.