نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. برشلونة يزف نبأً سارًا لجماهيره قبل مواجهة فالنسيا الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي برشلونة، عن جاهزية أحد نجومه قبل مواجهة فالنسيا الليلة في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

برشلونة يستعيد بيدري

يحل برشلونة، ضيفًا على فالنسيا بملعب “ميستايا”، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

وأعلن نادي برشلونة، صباح اليوم، جاهزية بيدري لخوض مباراة فالنسيا بعد حصوله على التصريح الطبي.

وتواجد بيدري، ضمن قائمة برشلونة التي تم إعلانها صباح اليوم، استعدادًا لخوض مباراة فالنسيا.

وتعد عودة بيدري، دفعة قوية لكتيبة المدرب الألماني هانسي فليك قبل مواجهة الليلة ضد فالنسيا.