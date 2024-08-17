نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة إبسويتش في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إبسويتش تاون في المباراة التي ستقام اليوم السبت على ملعب "بورتمان رود"، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول وإبسويتش تاون في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة إبسويتش في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جاريل كوانساه، فيرجيل فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر، ريان جرافينبيرش

خط الهجوم: ديوجو جوتا، محمد صلاح، لويس دياز

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

تُنقل مباراة ليفربول ضد إبسويتش تاون ظهر اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البلوشي.

