صباح الصحف الأوروبية اليوم.. ماركا: أنشيلوتي يثق في نجم ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 17-08-2024: صباح الصحف الأوروبية اليوم ماركا أنشيلوتي يثق في رودريجو

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