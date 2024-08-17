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قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة اليوم أمام فالنسيا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني "الليجا".

قائمة برشلونة جاءت كالتالي:-

تير شتيجن - كوبارسي - بالدي - مارتينيز - فيران توريس - بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - رافينها - إيناكي بينا - بابلو توري - كريستينسين - كاسادو - ب أو فيكتور - لامين يامال - كوندي - إيريك - أسترالاغا - بيرنال - أليكس فالي - فورت - جيرارد مارتين - دومينغيز.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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