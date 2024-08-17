نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليكيب تفاجى جماهير الأهلي.. مفاوضات جديدة لضم بديل أشرف داري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت صحيفة ليكيب الفرنسية، مفاجأة من العيار الثقيل حول مفاوضات نادي ستاد بريست الفرنسي، لتدعيم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا للموسم الجديد.

وجاء ذلك في ظل الوقت الذي ارتبط به أحد مدافعي الفريق الفرنسي، أشرف داري، بمفاوضات جادة للانتقال إلى صفوف النادي الأهلي هذا الصيف.

بريست يراقب بديل داري

ودخل المدافع المغربي حسابات الأهلي مؤخرا، بعد تأكد رحيل المدافع الدولي محمد عبد المنعم إلى صفوف نادي نيس الفرنسي في الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشرت صحيفة ليكيب، أن مسؤولي نادي بريست يراقبون المدافع التونسي منتصر الطالبي، نجم نادي لوريان الفرنسي لضمه في الصيف الجاري.

واشارت الصحيفة، أن مدافع بريست ارتبط اسمه مؤخرا بالرحيل إلى صفوق النادي الأهلي، للحصول على فرصة في المشاركة بشكل أكبر.