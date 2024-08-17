نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رحيل محسن صالح من رئاسة لجنة التخطيط بالأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم محسن صالح رئيس لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي، باستقالته من منصبه وعمله داخل القلعة الحمراء في الفترة القادمة بعد سنوات من العمل الشاق، خاصة بعد تحقيق الفريق العديد من الإنجازات في الموسم الحالي.

وتواجه لجنة التخطيط داخل الأهلي، حملة هجوم كبيرة خلال الوقت الحالي، بسبب فشل بعد الصفقات التي يرغب السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق في ضمها في الميركاتو الصيفي الجاري.

- محسن صالح يتقدم باستقالته

وأبلغ محسن صالح في الفترة الأخيرة، محمود الخطيب رئيس الأهلي، برحيله في الوقت الحالي عن منصب رئيس لجنة التخطيط بعد أن مكث به 5 سنوات كاملة من العمل المكثف والضغط الكبير الذي تعرض له.

واختار محسن صالح هذا الوقت بعد انتهاء منافسات الموسم الرياضي، وتتويج الفريق بالعديد من البطولات التي شارك بها، حيث أكد على رغبته في أخذ قسط من الراحة والابتعاد عن ضغط العمل.

وتخوض إدارة الأهلي مؤخرا، مفاوضات نارية لحسم التعاقد مع العديد من الصفقات الهامة والتي يتصدرها مفاوضات ضم، التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرنكفاروسي المجري، لتدعيم خط الوسط.

